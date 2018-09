6. September 2018, 22:07 Uhr Gemeinderat Höhere Steuer für Zweitwohnungen

Lenggries hebt den Satz von 11,25 auf zwölf Prozent an

In der Gemeinde Lenggries wird die Zweitwohnungssteuer voraussichtlich geringfügig angehoben. Sie soll von bisher durchschnittlich 11,25 Prozent auf zwölf Prozent steigen. Diese Empfehlung an den Gemeinderat hat der Hauptausschuss am Montag einstimmig beschlossen. Wie in vielen anderen Kommunen wird in Lenggries ein Stufenmodell bei der Berechnung angewandt. Laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Dezember verletzt dieses aber den Gleichheitsgrundsatz. Als Alternative wird in einer Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags ein prozentualer Steuersatz vorgeschlagen. In Lenggries soll dieser künftig bei zwölf Prozent der Jahresnettokaltmiete liegen, die ein Eigentümer für die Wohnung einnehmen könnte. Auch in Kochel am See wurde der Satz kürzlich auf zwölf Prozent erhöht, gleiches gilt für das Tegernseer Tal. Ausnahme ist die Gemeinde Tegernsee, die den Satz auf 20 Prozent angehoben hat.

In Lenggries fällt die Erhöhung nur geringfügig aus; die Gemeinde habe immer schon im "Mittelfeld" gelegen, sagt Kämmerer Michael Wenig. Man habe sich an den umliegenden Gemeinden orientiert. Die Steuer fällt in der Brauneckgemeinde bei etwa 250 Zweitwohnungen an. Seit Einführung im Jahr 2005 seien durchschnittlich 137 000 Euro jährlich in die Kasse geflossen. "Ein nicht unerheblicher Betrag", wie der Kämmerer sagt.