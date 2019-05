23. Mai 2019, 17:40 Uhr Gelungene Integration Jacinto wird Deutscher

Seine Kollegen auf dem Bauhof rufen ihn bei seinem zweiten Vornamen: Alexandre Jacinto Uaila und sein kleines Müllauto kennt in Penzberg fast jeder. Nach 38 Jahren in Deutschland wurde der gebürtige Mosambikaner nun eingebürgert.

Von Nora Schumann

Alexandre Jacinto Uaila lächelt strahlend mit der Sonne um die Wette, die an diesem Mittag auf den Bauhof in Penzberg scheint. Aus einer Tasche seiner leuchtend orangefarbenen Uniform zieht er einen Geldbeutel und präsentiert seinen neuen Personalausweis. Bundesrepublik Deutschland steht darauf, das Ausstellungsdatum ist der 08. März 2019.

Mindestens genauso stolz zeigt sich Bürgermeisterin Elke Zehetner, die zum Pressegespräch eingeladen hat. Das sei "etwas ganz Besonderes", sagt Zehetner. Uaila habe sich von einem befristeten Verhältnis am Bauhof zum unbefristeten Arbeitsvertrag hochgearbeitet, zu guter Letzt habe sie ihn aufgrund seiner guten Arbeit sogar höher gruppiert. Beinahe jeder in Penzberg würde den Mann mit der "positiven Hautfarbe" und seinem Elektroauto kennen, sagt sie.

Für Uaila ist die Plastikkarte, die ihn offiziell zum Deutschen macht, alles andere als selbstverständlich - 38 Jahre Integration liegen hinter ihm. Er wurde 1963 in Mosambik geboren, hat aber die längste Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht. Mit 17 Jahren sei er durch ein Regierungsabkommen zwischen der ehemaligen DDR und Mosambik nach Deutschland gekommen, um eine Ausbildung zu machen, erzählt Uaila. Nach Abschluss der Lehre zum Zerspaner, heute Maschinenschlosser, ging er zurück nach Mosambik. Dort herrschte Bürgerkrieg und Uaila floh erneut nach Deutschland, wo er in Dresden als Dreher arbeitete. "Nach der Wende gab es keine Industrie mehr", sagt Uaila, er sei arbeitslos geworden. 1998 habe er eine Anstellung bei Roche in Mannheim erhalten, im Jahr 2000 sei er schließlich zu Roche nach Penzberg versetzt worden. Zehn Jahre arbeitete er dort. Irgendwann seien vermehrt Menschen aus anderen Bundesländern angestellt worden. "Ich wurde dort gemobbt", sagt Uaila. An dieser Stelle unterbricht Elke Zehetner. Das sei eine komplizierte Geschichte mit anschließendem Rechtsstreit und vielleicht nicht so passend für das eigentliche Thema des Tages, sagt sie. Alexandre Uaila lächelt und nickt.

Viel lieber spricht Elke Zehetner darüber, wie Uaila ihr gleich nach dem Erhalt seine Einbürgerungspapiere gezeigt habe. "Penzberg ist eine unglaublich offene Stadt", sagt sie. Integration, so Zehetner, sei ein Baukasten, ein Geben und Nehmen. Das bedeute, "dass man sich der Kultur annimmt, in die man eintritt", sagt die Bürgermeisterin. Und so wird Alexandre Uaila auch gefragt, ob er Weißwürste möge und ob er eigentlich eine Lederhose habe. Uaila antwortet geduldig mit einem Lächeln. Ihn scheint es nicht zu stören, dass mindestens genauso viel über, wie mit ihm gesprochen wird.

"Am Anfang hat mir Wurst überhaupt nicht geschmeckt", erzählt er, mittlerweile esse er sie. Eine Lederhose kaufe er sich vielleicht, wenn sie "komplett" seien, um auf ein Volksfest zu gehen. Mit "komplett" ist seine Partnerin gemeint, die derzeit noch in Mosambik lebt. Die gemeinsame Tochter Vinalda hat Uaila 2017 nach Deutschland geholt. Vinalda Uaila geht in Penzberg in die neunte Klasse der Mittelschule, sie möchte Kinderärztin werden. Die 18-Jährige ist "sehr glücklich" in Penzberg, vermisst aber ihre Mutter, sagt sie. Dass er seine Partnerin heiraten und nach Deutschland holen kann, war einer der Hauptbeweggründe für Alexandre Uaila, Deutscher zu werden. "Außerdem zum Schutz, damit ich 100 Prozent die gleichen Rechte habe", erklärt er.

In Penzberg gefalle es ihm gut, er möge die Umgebung und seine sichere Arbeit. "Ich habe einen netten Chef, der mich unterstützt, wenn ich Probleme habe", erklärt Uaila. Christian Eberl, der Bauhof-Chef, sitzt neben ihm und grinst. "Jacinto spricht und versteht sehr gut Hochdeutsch", erklärt Eberl, nur mit dem Bairisch habe es am Anfang ein wenig Probleme gegeben. Uaila lacht. "Ich verstehe mich mit den Kollegen hier sehr gut", sagt er. Auch Eberl kann sich nicht beklagen. "Die Reinigung mit dem Elektrofahrzeug ist anspruchsvoll, das ist keine leichte Arbeit", so Eberl. Uaila ist für den Stadtreinigungsplans zuständig. Knapp 50 Abfallkörbe warten täglich darauf, von ihm angefahren zu werden, weitere rund 90 Behältnisse in etwas größeren zeitlichen Abständen.

Für seine Arbeit musste Uaila den Führerschein machen, für die deutsche Staatsbürgerschaft einen Integrationstest. Auf 300 Fragen müsse man sich vorbereiten, 30 würden in der Prüfung gestellt werden, erzählt er. Johannes Bauer, zweiter Bürgermeister von Penzberg, habe ihm bei der intensiven dreiwöchigen Vorbereitung geholfen. "Auch er kannte nicht alle Fragen", sagt Uaila lächelnd. Er hoffe, noch dieses Jahr heiraten zu können, um seine Partnerin nachzuholen. "Ich freue mich so sehr auf meine Mama", sagt seine Tochter.