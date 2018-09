9. September 2018, 16:58 Uhr Geltinger Triple Einzigartiges Dorf

Gelting feiert sich, seinen Laden und Geretsried

Von Felicitas Amler

Anderswo streiten sich zusammengelegte Kommunen heute noch miteinander - in Gelting herrscht 40 Jahre nach der Eingemeindung nach Geretsried eitel Sonnenschein. Und dies tat es auch beim Jubiläumsfest, welches das ehemals eigenständige Dorf am Sonntag feierte. In mittäglicher Hitze eröffnete CSU-Stadtrat Franz Wirtensohn - auch an diesem Tag als "Bürgermeister von Gelting" apostrophiert - die Feier auf dem Dorfplatz mit den Worten: "Mia san stolz, dass ma Geltinger san, aber auch stolz, dass ma bei Geretsried san." Vom Stolz war auch in den folgenden Ansprachen des Geretsrieder Bürgermeisters Michael Müller (CSU), des Landrats Josef Niedermaier (FW) und der stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Rede.

‹ › Bild: Harry Wolfsbauer

‹ › Bild: Harry Wolfsbauer

‹ › Bild: Harry Wolfsbauer Wird geladen ...

Müller gab "das Versprechen des Bürgermeisters", die Weiterentwicklung Geltings werde maßvoll betrieben, auch wenn eines Tages mit dem S-Bahn-Ausbau bis Geretsried der Siedlungsdruck zunehme. Der Landrat wandte den Slogan der Stadt Geretsried, "Einfach anders", auf Gelting an und sagte: "Im Landkreis gibt es keine Stadt und Gemeinde, die ihre Eingemeindung mit so einem Fest feiert." Auch der Dorfladen sei "eine Erfolgsgeschichte", wie sie im Landkreis nicht überall gelinge.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Während der Reden herrschte auf dem Dorfplatz reges Treiben. Die Schlangen an Spanferkel-, Schnitzel- und Crêpes-Ständen wurden zusehends länger, im Dorfladen deckten sich die Besucher mit Kuchen ein, und an einem kleinen Stand sammelten Ariane Knobelsdorff und ihre Mitstreiterinnen Unterschriften. Sie wollen Gelting sicherer machen für Fußgänger und Radfahrer. Insbesondere die Kinder - Knobelsdorff hat vier im Alter von drei bis zwölf - seien gefährdet. Darüber will die Initiative kommende Woche mit dem Bürgermeister sprechen.

‹ › Bild: Felicitas Amler

‹ › Bild: Felicitas Amler Wird geladen ...

Die Geltinger seien "wahrscheinlich ein ganz eigener Menschenschlag - im positiven Sinne", vermutete Staatsministerin Aigner, weswegen sie es geschafft hätten, sich über vierzig Jahre hinweg doch auch ihre Eigenständigkeit zu erhalten. Dies entspreche der heutzutage großen Sehnsucht vieler Menschen "nach Heimat, nach Wurzeln".