Alle Jahre wieder gibt es auf der Geltinger Kulturbühne "Hinterhalt" die Gruppe Balloon Pilot zu hören. Das Konzert findet am Freitag, 27. Dezember, von 20.30 Uhr an statt. "Die Herren um Matze Brustmann", so Wirtin Assunta Tammelleo, "gehören seit Jahren, egal unter welchem Bandnamen, fest ins Weihnachtsprogramm des Hinterhalt, auch wenn sie immer erst nach Weihnachten - also zwischen den Jahren - auftreten."