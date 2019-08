4. August 2019, 21:35 Uhr Geld vom Staat Tölz bekommt Zuschuss für seine Grünflächen

Die Stadt Bad Tölz erhält aus dem gemeinsamen Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" von Bund und Ländern Fördermittel in einer Höhe von 300 000 Euro. Wie der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber mitteilt, "werden damit insbesondere Maßnahmen bezuschusst, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Verknüpfung von Grünflächen leisten". Damit einher gingen eine Steigerung der Wohn- und Lebensqualität, so Bachhuber, zudem lasse sich durch das zusätzliche Grün das Stadtklima verbessern und die Artenvielfalt stärken. Bad Tölz ist eine von sieben Kommunen in Oberbayern, die mit Fördermitteln aus diesem Programm bedacht werden. Bayernweit sind es in diesem Jahr insgesamt 31 Städte und Gemeinden, die für ihr Engagement zum Ausbau der Grünflächen rund 10,6 Millionen Euro erhalten.