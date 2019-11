Die Gemeinde Schäftlarn will am Stehbründlweg im Ortsteil Hohenschäftlarn einen Neubau mit acht Mietwohnungen errichten. Dazu hat die Regierung von Oberbayern nun staatliches Fördergeld in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro bewilligt, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt - genau sind es 2 046 600 Euro. Davon werden 912 100 Euro als Zuschuss ausbezahlt und 1 134 500 Euro als zinsgünstiges Förderdarlehen angeboten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwas mehr als 3,04 Millionen Euro.

Mit dem Projekt schafft die Gemeinde vor allem Wohnungen für einkommensschwächere Haushalte. Es entsteht eine Mischung aus Wohnungen für Familien mit Kindern und für Haushalte mit ein oder zwei Personen. Einige Wohnungen sind so gestaltet, dass sie sich besonders gut für Alleinerziehende eignen. Alle Wohnungen sind barrierefrei gestaltet. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Im Jahr 2019 stehen der Regierung von Oberbayern im Kommunalen Wohnraumförderprogramm insgesamt 100 Millionen Euro für Zuschüsse aus Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern sowie Darlehen der Landesbodenkreditanstalt zur Verfügung. Mit dem Förderprogramm, das Anfang 2016 gestartet wurde, werden Städte und Gemeinden bei der Schaffung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum unterstützt.

Die Regierung von Oberbayern ist die Bewilligungsstelle für Soziale Wohnraumförderung. Sie verwaltet die vom Bayerischen Bauministerium zugewiesenen Mittel für die Förderung von Mietwohnungen und leitet das zur Förderung von Eigenwohnraum vorgesehene Geld entsprechend dem jeweils gemeldeten Bedarf an die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden weiter.