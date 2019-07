3. Juli 2019, 21:39 Uhr Geld gestohlen Einbrecher unterwegs: Polizei sucht Zeugen

Einen Einbruch und einen Einbruchsversuch meldet die Polizei aus dem Wolfratshauser Bürgermeister-Finsterwalder-Ring. Laut Bericht wachte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr ein 41-jähriger Mann durch Einbruchsgeräusche auf. "Was er dann erkannte, erinnert an einen schlechten Film", so die Polizei. Eine männliche Person versuchte gerade ein Fenster aufzuhebeln. Der 41-Jährige hämmerte mehrmals an das Fenster, woraufhin sich der Einbrecher und zwei weitere vermummte Personen aus dem Staub machten. Sie flüchteten auf dem Loisach-Radweg in nördliche Richtung. In unmittelbarer Nachbarschaft sind zudem Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen und erbeuteten einen dreistelligen Geldbetrag. Hier ist die Tatzeit jedoch nicht bekannt. Hinweise erbeten unter Telefon 08171 / 42 110.