4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Geld für Sozialprojekt Wohnungspakt Bayern

7,5 Millionen Euro für 49 neue Wohnungen in Geretsried

Die Baugenossenschaft Geretsried errichtet in der Siebenbürgerstraße im Geretsrieder Ortsteil Gartenberg einen Neubau mit 49 Genossenschaftswohnungen. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder von mehr als 7,5 Millionen Euro bewilligt. Davon werden 816 200 Euro als Zuschüsse, der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen ausbezahlt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 13,1 Millionen Euro, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit dem Projekt sollen vor allem Wohnungen für ältere Personen, Menschen mit Behinderungen und für einkommensschwächere Haushalte geschaffen werden. Die Wohnungen sind barrierefrei gestaltet und erreichbar. Sie eignen sich daher auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Im Jahr 2018 stehen der Regierung von Oberbayern bisher etwa 70 Millionen Euro für Soziale Wohnraumförderung aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern sowie der Landesbodenkreditanstalt zur Verfügung. Die Regierung von Oberbayern ist Bewilligungsstelle für Soziale Wohnraumförderung. Sie setzt die vom Bayerischen Bauministerium zugewiesenen Mittel für die Förderung von Mietwohnungen ein und leitet die zur Förderung von Eigenwohnraum vorgesehenen Mittel entsprechend dem gemeldeten Bedarf an die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden weiter. Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit informiert die Regierung von Oberbayern Multiplikatoren in den Landratsämtern und kreisfreien Städten und bildet sie auch fort. Auskünfte erteilen unter anderem die Regierung von Oberbayern und die Landratsämter. Das Bayerische Wohnungsbauprogramm des Bayerischen Bauministeriums fördert vor allem Familien mit Kindern, Alleinerziehende, ältere Menschen und Wohnungslose. Die Förderung hilft in erster Linie einkommensschwächeren Familien, eine angemessene Wohnung zu bekommen oder sich den Wunsch vom Eigenheim oder von einer Eigentumswohnung zu erfüllen. Weitere Informationen zum Bayerischen Wohnungsbauprogramm sind im Internet abrufbar unter www.wohnen.bayern.de.