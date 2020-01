Nachdem die Feiertage bis auf Dreikönig vorüber sind, stellt sich in vielen Haushalten allmählich die Frage, wie man den Christbaum entsorgt. Dabei bietet das Rote Kreuz seine Hilfe an. Die BRK-Bereitschaften holen am Samstag, 11. Januar, gegen eine Spende die Bäume im ganzen Landkreis ab. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, soll sich bis Donnerstag, 9. Januar, unter der Telefonnummer 08041/76 55-44 oder 0162/575 13-09 (auch WhatsApp), respektive per E-Mail, christbaum@brk-toel-wor.de, melden. Die Spenden fließen in die ehrenamtliche Arbeit der BRK-Bereitschaften im Landkreis.