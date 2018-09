3. September 2018, 22:08 Uhr Geführte Tour Wanderung auf das Sonntagshorn

Bergfreunde können am Mittwoch, 5. September, an einer geführten Wanderung von Unken im Heutal auf das Sonntagshorn teilnehmen. Die Begleiterin der ersten Gruppe ist Uta Hofmann, die zweite Gruppe übernimmt Hermann Haubold. Das Sonntagshorn, der höchste Gipfel der Chiemgauer Alpen, ist von Süden erst über einen schattigen Waldweg, dann über einen Wiesenpfad, der sich in langgezogenen Serpentinen zum Gipfel windet, leicht zu erreichen und bietet eine atemberaubende Fernsicht. Busabfahrt ist um 7 Uhr am BOB-Bahnhof in Bad Tölz.

Beide Gruppen steigen zunächst zur Perchthöhe auf. Dort können die ersten Mitwanderer ihren Aufstieg beenden oder in der Hochalm einkehren. Die erste Gruppe zweigt anschließend vom Forstweg ab und steigt auf den Gipfel des Sonntagshorns (990 Höhenmeter), die zweite Gruppe erklimmt das Peitingköpfl (750 Höhenmeter). Die Gehzeit beträgt etwa fünf Stunden. Im Heutaler Hof findet eine gemeinsame Einkehr statt. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr angesetzt. Es wird empfohlen, Wanderstöcke und Getränke mitnehmen. Der Teilnehmerpreis beträgt 15 Euro. Anmeldung bis Dienstag, 4. September, 18 Uhr, unter Telefon 08041/7 99 92 32.