28. April 2019, 22:30 Uhr Gefragte Helfer Familienpaten gesucht

Landratsamt bietet kostenlose Ausbildung. Anmeldung bis Freitag

Notlagen, Schwierigkeiten oder Überforderungssituationen kann es in jeder Familie geben. Dann helfen die Familienpaten, die Haushalte in schwierigen Momenten unterstützen. Seit 2012 gibt es das Projekt im Landkreis. Die Nachfrage nach Familienpaten ist groß. Deshalb startet im Mai wieder eine neue Ausbildung. In sechs Terminen werden künftige Familienpaten zu den Themen Familie, Kommunikation, Trennung und Scheidung, Heimat und Identität und anderen Dingen geschult. Anmeldeschluss ist am Freitag, 3. Mai. Noch sind Plätze frei.

Familienpaten bringen sich ehrenamtlich in verschiedene Familiensituationen ein, um beispielsweise bei Hausaufgaben, als Entlastung Alleinerziehender oder als Ansprechpartner zu unterstützen. Damit sie fachlich für die vielfältigen Aufgaben gut gerüstet sind, werden sie vorab kostenlos geschult. Die Schulungen finden im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, in Bad Tölz statt - immer dienstags von 16 bis 21 Uhr an folgenden Terminen: 7. Mai, 14. Mai, 4. Juni, 25. Juni und 2. Juli. Zusätzlich gibt es für die Standorte Geretsried und Nord am Samstag, 25. Mai, und für die Patinnen und Paten aus Bad Tölz sowie dem Loisachtal am Mittwoch, 26. Juni, jeweils einen ganztägigen Schulungstag.

Die Anmeldeunterlagen für die kostenlose Ausbildung sind im Internet unter www.familienkompass.net erhältlich oder können unter Telefon 08041/505-423 oder per E-Mail an diana.eichmueller@lra-toelz.de bei der Fachstelle für Familienförderung angefordert werden.