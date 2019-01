30. Januar 2019, 22:15 Uhr Geehrt Engagement in der Opferhilfe

Helgard van Hüllen vom Weißen Ring bekommt die Bayerische Verfassungsmedaille

Die stellvertretende Bundesvorsitzende des Weißen Rings und Leiterin der Außenstelle Bad Tölz-Wolfratshausen, Helgard van Hüllen, wird am Freitag, 1. Februar, mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber geehrt. Van Hüllen ist seit 1993 ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Weißen Ring und seit 2001 Leiterin der Außenstelle. Zudem engagiert sie sich seit 1998 in verschiedenen Funktionen im Bundesvorstand des gemeinnützigen Vereins.

Der Weiße Ring hilft Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden sind, sowie deren Angehörigen. Der gemeinnützige Verein ist bundesweit tätig, mehr als 3000 ehrenamtliche Helfer engagieren sich in mehr als 400 Außenstellen. In einem anonymen Opfertelefon, können sich Menschen an den Verein wenden, er bietet Beratung vor Ort sowie Onlineberatung und engagiert sich auch präventiv.

2013 wurde die in Gaißach lebende van Hüllen bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für ihren Einsatz für Kriminalitätsopfer ausgezeichnet. Nun erhält sie die Bayerische Verfassungsmedaille von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Gestiftet wurde die Medaille 1961 vom damalige Landtagspräsident Rudolf Hanauer. Mit ihr werden Menschen ausgezeichnet, die sich besonders um die Werte der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Die Medaille zählt zu den höchsten Auszeichnungen des Freistaats.