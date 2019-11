Der Volksbund für Kriegsgräberfürsorge organisiert jedes Jahr eine Friedensmahnwache in Bad Tölz. Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle sind die Appelle für ein weltoffenes Miteinander heuer besonders intensiv

Die Tölzer Marktstraße ist nur spärlich beleuchtet, dunkel wölbt sich der bedeckte Himmel über dem kalten Kopfsteinpflaster. Aus verschiedenen Richtungen kommen warm eingepackte Kinder mit Laternen zum Winzerer-Denkmal, eine kleine Kapelle hat sich aufgebaut, spielt zum Auftakt der Friedensmahnwache ein paar ruhige Takte.

Der Kreisbeauftragte des Volksbunds für Kriegsgräberfürsorge, Florian Völler, tritt ans Mikrofon und beklagt lautstark, dass "Rassismus und Fremdenfeindlichkeit insbesondere gegen unsere jüdischen und muslimischen Mitbürger wieder Alltag geworden" sind. "Dieser Rassismus sitzt in unseren Parlamenten, er marschiert auf den Straßen", sagt Völler - und es ist klar, wen er damit meint: die AfD und Pegida. "Rassisten glauben, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe und anderer Herkunft weniger wert sind", so Völler. Die Gesellschaft brauche wieder Mut, das sei auch das Motto zum hundertjährigen Bestehen des Volksbunds. "Zusammen sind wir eine starke, bunte und friedliche Gesellschaft!"

Detailansicht öffnen Laternen für eine friedliche Welt: Zur Mahnwache in der Tölzer Marktstraße sind heuer rund 60 Leute gekommen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Am Sonntagabend hat in Bad Tölz wieder die vom Volksbund für Kriegsgräberfürsorge organisierten Friedensmahnwache stattgefunden. Völler las dort auch aus einem Brief von Charlotte Knobloch vor, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. "Der Hass muss heute überwunden werden, um den Frieden in unseren Gesellschaften und zwischen unseren Nationen zu erhalten." Im Hinblick auf die Terroranschläge in Christchurch und Halle betont Knobloch, "wie wichtig Frieden ist, und wie nötig der Einsatz für ein friedliches Zusammenleben in unserer Zeit bis heute bleibt". Völler hat versucht, auch einen Rabbiner zur Mahnwache einzuladen, das hat letztlich jedoch nicht geklappt.

Detailansicht öffnen Unter den Teilnehmern der Mahnwache in Bad Tölz waren dieses Jahr besonders viele Kinder und Jugendliche. (Foto: Harry Wolfsbauer)

So bittet er die Vertreter der anderen Tölzer Religionsgemeinschaften ans Mikrofon: Joseph Weiher von der katholischen und Johannes Schultheiß von der evangelischen Pfarrgemeinde, dazu Menduh Killik vom muslimischen Mevlana-Moschee-Verein. Es werden Fürbitten vorgetragen, Killik betont das friedliche Miteinander der Religionen in Bad Tölz. Regelmäßig treffe man sich dort zum freundschaftlichen Austausch.

Es sind insbesondere die Kinder, denen sich Florian Völler bei der Friedensmahnwache zuwendet. Er erzählt von einem Interview, in dem auch der vierjährige Niklas zu Wort kommt. Ob denn auch Ausländer in seinem Kindergarten seien, sei dieser gefragt worden. "Nein, nur Kinder", habe dieser geantwortet. Diese unvoreingenommene Sichtweise der Kinder müsse man sich aneignen und offen aufeinander zugehen. Die Gesellschaft solle den Kindern zeigen, "dass Mut dazu gehört, die Welt zu verändern", sagt Völler. Man müsse sich die Hand reichen, um für eine tolerante, offene Gesellschaft einzustehen. Dabei spiele es keine Rolle, welcher Konfession man angehöre, "Muslime, Christen, Ungläubige, Schwarze, Weiße", sagt Völler.

Viele der jungen Laternenträger sind Schüler der Tölzer Montessorischule - so wie Fabian, 14 Jahre, und Ben, 15 Jahre, die nun ans Mikrofon treten. "Diesen Tag nutzen große Menschen für große Worte", beginnen die zwei. "Doch die Lösung ist einfach, weil wir einfache Menschen sind. Wie schon John Lennon sagte: Love is the answer."

Auch der Zweite Bürgermeister von Bad Tölz, Andreas Wiedemann, findet lobende Worte für das Engagement des Volksbunds. "Den anderen wird in den Medien eine viel zu große Bühne geboten", sagt Wiedemann im Hinblick auf die AfD. "Da ist es gut, dass es Leute gibt, die sich auch hinstellen und das Miteinander der verschiedenen Religionen betonen."