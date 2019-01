6. Januar 2019, 21:53 Uhr Geburtstagsfeier in Schäftlarn Eine große Sängerin

Colette Lorand wird 96 Jahre alt

Colette Lorand, in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren die Primadonna des zeitgenössischen Musiktheaters, wird an diesem Montag 96 Jahre alt. Ihr sängerisches Spektrum reichte von der lyrischen Koloratur ("Königin der Nacht" bei der Wiedereröffnung der Hamburgischen Staatsoper) bis zur hochdramatischen Sängerdarstellerin (Titelpartie in Orffs "Antigonae" in der Bayerischen Staatsoper). Seit dem Ende ihrer Karriere lebt sie mit ihrem Ehemann Manfred Doetterl-Lorand im Schäftlarner Ortsteil Ebenhausen. Gern spricht sie noch von großen Künstlern, mit denen sie zusammen gearbeitet hat, vom Komponisten Carl Orff und den berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler und Georg Solti etwa. Colette Lorand wurde in Zürich geboren, wuchs dort auf und studierte Gesang an der Musikhochschule Hannover, später bei Melitta Hirzel in Zürich.

In Oberbayern haben sich Colette Lorand und ihr Ehemann wegen der Berge zur Ruhe gesetzt. Von all den Orten, an denen sie als Sängerin auftrat, gefalle ihr bis heute München am besten. "Ich liebte schon immer die Natur", erklärt Lorand, die auch immer eigene Tiere hatte und sich für den Tierschutz einsetzte. So erzählte sie einmal im Gespräch mit der SZ: "Bei einer Demonstration am Münchner Marienplatz stand ich auf der Bühne und erklärte, dass ich das Leid der Tiere in den Farmen nicht ertrage. Dann schleuderte ich meinen Zobel in die Menge. Das war ein gutes Gefühl."