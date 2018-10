19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Gebührenunterschiede Streit ums Wasser

Mit knapper Mehrheit hat der Dietramszeller Gemeinderat eine Erhöhung der Wasserpreise beschlossen - nach einer kontroversen Debatte

Von Petra Schneider, Dietramszell

Die Abwassergebühren gehen in Dietramszell zum Teil weit auseinander. Die Einleitung erfolgt je nach Ortsteil derzeit in vier verschiedene Anlagen, die getrennt abgerechnet werden müssen. Für Ärger sorgte am Dienstag im Gemeinderat die Neukalkulation für die Abwasseranlage in Baiernrain, Berg, Erlach, Linden, Lochen und Steigau: Bürger müssen dort rückwirkend zum 1. April eine Erhöhung von derzeit 3,16 Euro je Kubikmeter auf 3,60 Euro in Kauf nehmen. Der Herstellungsbeitrag steigt unerheblich um einen Cent auf 16,64 Euro je Quadratmeter. Nach kontroverser Diskussion wurde die Gebührenerhöhung denkbar knapp mit neun zu acht Stimmen gebilligt. Der geänderte Herstellungsbeitrag wurde ohne Gegenstimme angenommen.

Für die Entsorgung des Abwassers in den Ortsteilen um Baiernrain ist der Abwasserzweckverband München-Südost zuständig. Die Gebühr setzt sich aus einem von der Stadt München und dem Zweckverband festgelegten Satz und einem Anteil der Gemeinde für Leitungen und Pumpverbindungen zusammen. Im Frühling konnte dieser Satz durch Nachverhandlungen um 38 Cent vermindert werden, weil sich der Zweckverband als "sehr kulant" erwiesen habe, wie Bürgermeisterin Leni Gröbmaier (BLD) sagte. So werde künftig für die Gemeinde kein pauschaler Anteil berechnet, sondern nur das, was "tatsächlich verbraucht wird." Dass sich die Gebühren für den Abrechnungszeitraum April 2018 bis März 2022 dennoch erhöhen, liegt an einer Unterdeckung in den vergangenen Jahren. Sie muss ausgeglichen werden, weil Abwasseranlagen kostendeckend wirtschaften müssten, wie Bettina Radlbeck vom beauftragten Kommunalberatungsunternehmen erklärte.

Die Erhöhung sorgte bei einigen Gemeinderäten für Verärgerung. Josef Hauser (FW) sagte, dass eine Familie je nach Verbrauch Wasserkosten zwischen 900 und 1500 Euro jährlich zahle, die "nicht aus der hohlen Hand" beglichen werden könnten. "Wir wohnen schöner als in Grünwald, aber gebührenmäßig sind wir noch über dem Nobelviertel", sagte der Dritte Bürgermeister. Das könne man nicht so einfach hinnehmen, die Gemeinde müsse "runter von den Kosten". Dem pflichtete Stephan Ailler (CSU) bei: Nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter zahlten bis zu 1500 Euro pro Jahr für Wasser und Abwasser. "Da schraubt die Gemeinde sehr deutlich an den Nebenkosten", kritisierte er.

Davon könne nicht die Rede sein, konterte die Bürgermeisterin. Die Gebühren müssten kostendeckend berechnet werden. Vor einigen Jahrzehnten habe die Gemeinde "einen politischen Wasserpreis gemacht" und durch eine Subventionierung die Gebühren für die Bürger gesenkt. Das sei aber nicht erlaubt. Zudem sei es für die Bürger in den Folgejahren "schmerzlich" gewesen, von dieser Subventionierung wegzukommen. Gröbmaier warnte vor eine Verschiebung der Erhöhung auf den nächsten Abrechnungszeitraum in vier Jahren; dies berge Unsicherheiten und könne auch dazu führen, "dass die Bürger umso mehr belastet werden". Zweiter Bürgermeister Michael Häsch (CSU) reagierte mit Unverständnis auf die Diskussion. Die neuen Gebühren erhöhten die Kosten in einem Vier-Personen-Haushalt lediglich um durchschnittlich fünf Cent pro Tag und Person. Bei einem Kubikmeter Wasser, also 1000 Litern, "machen wir wegen ein paar Cent rum". Gleichzeitig zahle aber jeder Bürger im Supermarkt bereitwillig 60, 70 Cent für einen Liter Mineralwasser. Die Diskussion sei "unverhältnismäßig".