11. August 2019, 22:09 Uhr Gartenführung in Beuerberg Vom Heimweh im Kloster

Vom Lago Maggiore nach Oberbayern - was für eine Umstellung. Die ersten Salesianerinnen, die nach München kamen, erlebten sie. Aber wie? Dieser Frage geht der Theologe, Literaturwissenschaftler und katholische Priester Marc-Aeilko Aris am kommende Marienfeiertag, Donnerstag, 15. August, im aufgelassenen Salesianerinnen-Kloster Beuerberg nach. Er bietet Interessenten dazu eine Gartenführun an, die dem Thema "Heimweh" gewidmet ist. Die ersten bayerischen Salesianerinnen kamen aus Vercelli südlich des Lago Maggiore mit seinem mildem Klima und den vielen Sonnentagen nach München. Die Chronik berichtet, wie sehr die Neuankömmlinge froren. Sie mussten sich mühsam an die hiesigen ungewohnten Gegebenheiten anpassen. Was vermissten sie? Und welchen Unterschied macht es, ob man sich die neue Heimat aussucht oder dorthin geschickt wird? Was ist Heimweh? Wie äußert es sich? Und ist vielleicht ein Kraut dagegen gewachsen? Fragen wie diese möchte Aris beantworten. Seine Führung beginnt um 14.30 Uhr.

Kloster Beuerberg: Ausstellung "Heimat. Gesucht. Geliebt. Verloren"; www.klosterbeuerberg.dimu-freising.de