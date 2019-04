7. April 2019, 22:29 Uhr Gartenausstellung und mehr Es liegt was in der Luft

Tölzer Rosentage feiern zu Pfingsten Jubiläum

Von Yara van Kempen, Bad Tölz

Die Tölzer Rosentage feiern Jubiläum: Wenn sich heuer vom 7. bis zum 10. Juni die Pforten der ehemaligen Gärten des Franziskanerklosters öffnen, findet die Ausstellung rund um die Themen Garten, Pflanzen, Lifestyle, Kunstgewerbe und Genuss bereits zum 20. Mal statt. Zu diesem besonderen Anlass bieten die Veranstalter rund um Michaela Dorfmeister vom Laden "Dahoam am Rosengarten" eine besondere Aktion an: In diesem Jahr wird - wie einst zum Auftakt vor 20 Jahren - wieder eine Rose getauft, die von der Rosenschule Ruf aus Bad Neuheim gestiftet wurde.

Um den besten Namen zu finden, wird ein Wettbewerb veranstaltet. Bei diesem kann jeder mitmachen, und mit Kreativität und etwas Glück einen von drei Preisen gewinnen. Die Rose selbst ist eine Kreuzung aus einer modernen und einer älteren Blume, so dass sie laut Veranstalter sie nicht nur oft blüht, sondern auch einen wunderbaren Duft verbreitet. Zwei Kriterien sollte der Name für die neue Rose erfüllen: er sollte auf deutsch sein und keinen Eigennamen beinhalten. Als Beispiel: die Rose der ersten Ausstellung wurde "schöne Tölzerin" getauft. Vorschläge können bis Mittwoch, 1. Mai, an die E-Mail-Adresse info@rosentage.de eingesendet werden.

Wie Dorfmeister und die Stadt zudem bei einem Pressegespräch erläuterten, werden in diesem Jahr etwa 180 verschiedene Aussteller bei den Rosentagen vertreten sein. Von Gartenzubehör-Anbietern über Glasgestaltern bis hin zu Fieranten von ausgefallenen Modeaccessoires werde es somit viel zu entdecken geben. Der bewährte kostenslose Bus-Zubringer-Service mit dem RVO (Stadtbus 1) wird auch in diesem Jahr wieder angeboten. Im vergangenen Jahr zählten die Tölzer Rosentage etwa 16000 Besucher in den drei Parkanlagen, dem sonnigen Rosengarten, dem Franziskanerpark mit seinem alten Baumbestand und seit 2009 auch dem dritten Klostergarten.

Für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen der Rosentage, die dem guten Zweck dienen, zeichnet Christian Gutmair verantwortlich. Unter anderem geben das Kabarettisten-Ehepaar "Herbert und Schnipsi" ein Gastspiel. Ihr Auftritt ist für Freitag, 7. Juni, von 19 Uhr an im Tölzer Kurhaus angesetzt, und zwar mit ihrem eigenen Jubiläumsprogramm "Zeitreise - Bestes aus 25 Jahren". Der Erlös geht an das Projekt "Green Village" von der Wasserstiftung, die im Isartal ansässig ist. Mit diesem Projekt werden 35 Dörfer in Eritrea mit Nutzgärten, Brunnen und Nutztieren versorgt. Somit konnten schon die Lebensbedingungen von rund 36 000 Menschen verbessert werden.

Mehr Informationen unter www.rosentage.de