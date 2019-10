Ein Kleinwagenfahrer hat am Samstagmorgen auf der A 95 einen Unfall mit einem SUV provoziert und so dafür gesorgt, dass der Verkehr Richtung Garmisch lange Zeit behindert wurde. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 55-jährige Münchner im verengten Baustellenbereich Richtung München längere Zeit auf der Überholspur der zweispurigen Autobahnbaustelle, obwohl die rechte Spur frei war und ein Fahrstreifenwechsel ohne Weiteres möglich gewesen wäre. Der Kleinwagenfahrer verhinderte damit ein Überholen des nachfolgenden SUVs, der von einem 33-Jährigen aus Kochel am See gesteuert wurde. Ein Überholverbot für Pkw besteht an dieser Stelle nicht. Gegen 9 Uhr bremste der Münchner dann kurz nach der Anschlussstelle Seeshaupt sein Auto urplötzlich und grundlos von 90 Stundenkilometer auf Stillstand herunter. Der SUV-Fahrer versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Es kam zu einem Auffahrunfall.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Kleinwagen durch die Wucht des Aufpralls gegen die bauliche Trennung der Fahrbahnen im Baustellenbereich geschoben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Mitteilung insgesamt etwa 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde der mobile Fahrbahnteiler zudem so weit verschoben, dass die Überholspur für den aus München kommenden Verkehr für eineinhalb Stunden gesperrt werden musste.

Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Ihm droht eine hohe Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Aussagen zum Verhalten der Verkehrsteilnehmer machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0881 / 640 302 mit der Verkehrspolizei Weilheim in Verbindung zu setzen.