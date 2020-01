Die Münsinger Garde-Mädels laden für Freitag, 24. Januar, zur Garde-Gaudi ein. Beginn ist um 20 Uhr im Gemeindesaal in Münsing. Zum zweiten Mal in Folge soll so der Faschingsauftakt gebührend gefeiert werden. Gegründet hatte sich die Gaudi-Garde vor vier Jahren, um den Fasching in Münsing wieder aufleben zu lassen. Für Partystimmung sorgt auch diesmal wieder die bayerische Partyband Ois Chicago aus der Gemeinde Berg am Starnberger See. Neben der typischen Besetzung mit Gitarre, Schlagzeug und Bass hat die siebenköpfige Truppe auch Bläser und ist so in der Lage, aus einen breiten Hit-Repertoire zu schöpfen. Und wie um die Stimmung perfekt zu machen, treten die Münsinger Garde-Mädels an diesem Abend auch mit ihrem Showtanz auf. Alle Faschingsliebhaber sind eingeladen, Karten gibt es vor Ort ab acht Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.