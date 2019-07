1. Juli 2019, 21:40 Uhr Galasänfte Das Prunkstück des Stadtmuseums

Das Tölzer Stadtmuseum besitzt mit der Toerring'schen Galasänfte ein Stück Münchner Hofkultur von außergewöhnlicher Qualität. "Es gibt zu diesem Prunkstück aus dem 18. Jahrhundert kaum ebenbürtige Vergleichsobjekte in Deutschland", erklärt Christof Botzenhart vom Historischen Verein Bad Tölz. Das wertvolle Stück werfe viele Fragen auf: Wann wurde es angefertigt? Wem hat es gehört? Zu welchen Anlässen wurde es verwendet? Wie gelangte es ins Tölzer Museum? Antworten auf diese Fragen gibt Elisabeth Hinterstocker am Mittwoch, 3. Juli, in der Vortragsreihe des Historischen Vereins. Die Leiterin des Stadtmuseums hat die Sänfte nicht nur entdeckt; als Historikerin und ausgebildete Restauratorin begleitet sie fachkundig die Restaurierungsarbeiten und forscht über den Schatz des Museums. In ihrem Vortrag "Eine barocke Galasänfte aus dem Hause Toerring in Bad Tölz" teilt sie den derzeitigen Kenntnisstand mit Interessierten. Beginn im Museum ist um 19.30 Uhr, Eintritt frei.