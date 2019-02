8. Februar 2019, 21:46 Uhr Gaißach Verletzte nach Verpuffung

Bei einer Verpuffung in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gaißach sind am Donnerstagvormittag zwei Personen verletzt worden. Das Wohngebäude wurde dabei beschädigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen. Gegen 10.15 Uhr war es im Wohnbereich des landwirtschaftlichen Anwesens zu dem Unglück gekommen. Dabei wurden der 87-jährige Bewohner und seine 78-jährige Ehefrau schwer verletzt. Das Gebäude wurde dabei beschädigt. Ein Brand brach aber glücklicherweise nicht aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Gaißach und Bad Tölz waren vor Ort und belüfteten das Gebäude. Die beiden Bewohner des Anwesens mussten aufgrund der Schwere der Verletzungen in eine Spezialklinik verlegt werden. Noch am Vormittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die Ermittlungen. Zur Ursache gibt es noch keine Angaben, ein Fremdverschulden kann aber ausgeschlossen werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.