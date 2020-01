Bei einem schweren Verkehrsunfall an der B 472 bei Gaißach sind am frühen Donnerstagabend fünf Personen verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr kamen sich etwa 100 Meter vor der Auffahrt zur Bundesstraße zwei Autos zu nahe und stießen leicht frontal zusammen. In dem einen Fahrzeug saß ein Franzose mit seinen drei Töchtern, in dem anderen ein 60-Jähriger aus Ottobrunn. Durch den Aufprall wurden die beiden Autos von der Straße geschleudert, der Ottobrunner überfuhr dabei noch das "Willkommen in Gaißach"-Schild. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei bei 80 000 Euro.