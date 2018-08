13. August 2018, 16:12 Uhr Gaißach Die Unternehmerin

Petra Waldherr-Merk hat eine Likör-Manufaktur gegründet.

Petra Waldherr-Merk in ihrem Geschäft in Gaißach. Sie ist die Erfinderin des überregional bekannten "Hirschkuss". (Foto: Harry Wolfsbauer)

Gaißach - Stillstand war noch nie die Sache von Petra Waldherr-Merk, ebenso wenig wie Aufgeben. Im Gegenteil: Wenn ihr jemand sage, sie könne etwas nicht schaffen, dann wollte sie es umso mehr. "Ich bin manchmal ein bisschen verrückt und stur", sagt die 52-Jährige. Doch der Erfolg gibt ihr Recht. Die gebürtige Lenggrieserin ist seit fast drei Jahrzehnten ihre eigene Chefin. Seit 2005 führt sie die Gaißacher Likörmanufaktur Hirschkuss, die sie selbst gegründet hat und deren Produkte sie inzwischen bis in die USA verkauft.

"Wenn man etwas wirklich will und überzeugt ist, dann findet sich immer ein Weg", sagt sie. Es lief in ihrem Leben nicht immer alles geradlinig. Das Gymnasium brach sie nach der zehnten Klasse ab, stattdessen machte sie bei ihren Eltern im damaligen Tiermuseum Lenggries eine Lehre als Verkäuferin. Mit 18 Jahren heiratete sie und bekam einen Sohn. Die Ehe lief nicht wie gewünscht. Sie trennte sich von ihrem Mann und zog mit ihrem fünfjährigen Sohn nach Antalya in die Türkei, um bei einem Bekannten in dessen Juweliergeschäft zu arbeiten. Unterstützung von ihrem Ex-Mann wollte sie nicht. "Ich wollte schon immer eigenständig sein. Der Wunsch nach Unabhängigkeit war immer die Triebfeder in meinem Leben", sagt sie.

Nach einem Jahr ging Waldherr-Merk wieder zurück. Eine Großtante gab ihrem Leben eine neue Wendung. Vor ihrem Tod hatte die Tante ihr die alten, lange geheim gehaltenen Rezepte für Liköre und Salben gegeben. Die ersten Schnäpse braute sie in ihrem Keller und verteilte sie gratis an die Kunden ihres damaligen Antiquitätengeschäfts. Inzwischen produziert Petra Waldherr-Merk professionell in ihrem großen Bauernhaus am Ortseingang von Gaißach, das sie neu gebaut hat. Ihr Betrieb hat allein in Deutschland 1000 Abnehmer. "Ich habe eigentlich immer alles gekriegt, was ich wollte", sagt sie. emo