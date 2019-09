Ein Konzert mit Chor, Bläsern und Orgel steht am Samstag, 7. September, in der Pfarrkirche Sankt Michael in Kochel auf dem Programm. Es beginnt um 20 Uhr. Das Hutten- und Bläserensemble Schlüchtern war schon 2009 und 2012 in Kochel zu Gast und ist wieder unterwegs auf Konzerttour nach Benediktbeuern und Kochel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.