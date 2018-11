4. November 2018, 21:52 Uhr Für Vereine und Verbände Vortrag zum Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union ist seit Ende Mai in Kraft. Wie die neue Regelung zu handhaben ist, verunsichert allerdings viele Vertreter von Vereinen und Verbänden nach wie vor. Fraglich bleibt, ob etwa Fotos von Siegerehrungen noch veröffentlicht werden dürfen oder was nach einem Verstoß passiert. Für in der Jugendarbeit engagierte Ehrenamtliche organisieren der Sportkreis des Bayerischen Landessportverbands und der Kreisjugendring einen Informationsabend. An diesem Montag, 5. November, spricht der IT- und Datenschutzexperte Kevin Sternkopf in den Räumen der Tölzer Jugendförderung. Der Mitarbeiter von Fullhouse IT aus Geretsried beschäftigt sich mit den Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung. An seinen Vortrag (Beginn: 18.30 Uhr) schließt sich eine Praxisphase an. Weiterhin beantwortet Sternkopf konkrete Anliegen und Fragen. Da die Plätze begrenzt sind, sollten sich alle Interessierten im Voraus anmelden. Das ist beim Kreisjugendring unter Telefon 08041/90 86 oder per Mail unter info@kjr-toel.de möglich.