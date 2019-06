12. Juni 2019, 21:48 Uhr Für Umwelt und Gesundheit Umsteigen aufs Bike

Landkreiskommunen beteiligen sich an der Aktion "Stadtradeln"

Von Claudia Koestler, Bad Tölz-Wolfratshausen

Fleißig in die Pedale treten heißt es von Samstag, 22. Juni, an: Städte und Gemeinden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nehmen wieder an der bundesweiten Klimaschutzaktion "Stadtradeln" teil. Bis einschließlich Freitag, 12. Juli, sind alle Bürger aufgerufen, für die Aktion möglichst viele Fahrrad-Kilometer zu absolvieren. Das soll vor allem der Umwelt zugute kommen, "aber auch Teamgeist, Fitness und Ortskenntnis werden profitieren - und für die Radlfreudigsten gibt es sogar hochwertige Preise zu gewinnen", heißt es in der Ankündigung. Gezählt werden alle Kilometer, egal ob privat oder beruflich gefahren und egal ob auf einem alten Drahtesel oder einem neuen E-Bike zurückgelegt. Mitradeln können alle Personen, die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Die Teilnahme ist einzeln oder im Team möglich.

Erstmals mit von der Partie ist heuer die Gemeinde Benediktbeuern. Bürger können sich bereits jetzt im Internet unter der Adresse www.stadtradeln.de/benediktbeuern anmelden. "Beim Wettbewerb "Stadtradeln" geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", erklärt Sabine Rauscher von der Gästeinformation Benediktbeuern. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen ihr zufolge im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursache der Innerortsverkehr. "Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden", so Rauscher.

In Wolfratshausen wiederum gibt es eine Neuerung, dort dürfen weiterführende Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe an dem Pilotversuch "Schulradeln" der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen und des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr teilnehmen. Teams aus Schülern und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräften der weiterführenden Schulen, darunter eben Wolfratshausen, können hier in einem eigenen Wettbewerb um die Wette radeln.

