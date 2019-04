28. April 2019, 22:30 Uhr Für Seminare Kreisbildungswerk sucht Referenten

Das Katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen (KBW) sucht neue Referenten. Als "werteorientierter Bildungsträger" wolle das KBW sein Angebot noch vielfältiger gestalten, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. "Im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses vom Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele suchen wir laufend Referenten für Gesundheitskurse und Seminare in unseren Landkreisgemeinden." Des weiteren freue sich das Kreisbildungswerk über Anfragen aus den Bereichen Familienbildung und Pädagogik. Referenten mit einem zertifizierten Ausbildungsnachweis, die Interesse haben, für das KBW zu arbeiten, sollen sich unter Telefon 08041/6090 oder per E-Mail an info@kbw-toelz.de melden.