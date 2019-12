Nach dem Kreis-Infrastrukturausschuss hat vor Kurzem auch der Kreisausschuss der Einführung des 365-Euro-Tickets für Schüler und Auszubildende zugestimmt. Die neue Fahrkarte soll zum 1. August 2020 kommen. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) ist kein Freund des Tickets. Dennoch rang er sich zu einem Ja durch, denn: "Wenn wir nicht zustimmen, kommt es nicht." Damit wäre der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen der Buhmann unter den MVV-Gesellschaftern.

Die Einführung ist im Kreis nicht unumstritten. So bekommen Schüler, die mit Bus oder S-Bahn zur nächstgelegenen weiterführenden Schule fahren, das 365-Euro-Ticket vom Landkreis bezahlt. Diese Karte gilt auch in den Ferien und im gesamten MVV-Gebiet. Wer zu Fuß in die Schule geht oder nicht die nächstgelegene Schule besucht, hat allerdings Pech. Er muss sich das 365-Euro-Ticket selbst kaufen. Doppelt gestraft sind alle Jugendlichen im südlichen Landkreis: Selbst wenn sie das Ticket erwerben, nützt es ihnen nur bedingt etwas. Denn der südliche Landkreis gehört nicht zum MVV-Gebiet.

Dies sind aber nicht alle Gründe, warum Niedermaier nur "zähneknirschend" der Einführung zugestimmt hat. Er kritisiert den festgeschriebenen Preis. Eine Kostenanpassung wie bei anderen Fahrkarten sei unmöglich, sagte er. Der Preis errechnet sich nämlich aus einem Euro pro Tag, und das auf ein Jahr gerechnet: also 365 Euro. "Davon kommt man nicht mehr herunter", erklärte der Landrat. "Es ist eine Sackgasse." Das Ticket kostet den Freistaat voraussichtlich rund 30 Millionen Euro. Auf den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entfällt ein jährlicher Betrag von rund 350 000 Euro. "Das ist eine Schnapsidee, denn irgendjemand muss diese Art Tarifgeschenke ja auch zahlen", sagte Niedermaier. Die Grundidee, Jugendliche an den ÖPNV heranzuführen, sei an sich gut. Aber man müsse sich über die Konsequenzen klar sein.