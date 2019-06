7. Juni 2019, 22:23 Uhr Für Schlauchboote, Kanus und Co Fahrverbot auf der Isar

Nach Hochwasser: Kaputte Leitungen bergen Gefahren

Das Befahren der Isar ist zwischen dem Ortsteil Einöd (Gemeinde Egling - vor der Tattenkofener Brücke) und der Marienbrücke (Stadt Wolfratshausen) aufgrund einer Gefahrenlage in diesem Bereich bis auf Weiteres verboten. Das erklärte das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Freitag mit einer dringenden Meldung. Grund für das Verbot sind der Kreisbehörde zufolge die durch das Hochwasser beschädigten unterirdischen Kabelleitungen bei Ascholding. Auch unter der Wasserlinie befinden sich laut Landratsamt vermutlich "frei schwimmende Rohrleitungen und Gegenstände im Abschlussbereich der Isar", wie es in der Meldung heißt.

Durch das Hochwasser ist zudem unter anderem ein sogenannter Düker, eine Druckleitung zur Unterquerung des Flusses, beschädigt worden. Bis diese Situation wieder behoben ist, ist nun das Befahren der Isar mit Booten aller Art, also Schlauchbooten, Kanus, Kajaks, Schlauchkanadiern und ähnlichem, in diesem Bereich untersagt.

Eine kurzfristige Beseitigung der Schäden ist laut Landratsamt aufgrund der hohen Wasserführung derzeit nicht möglich. Hinzu komme, dass sich in der Isar derzeit große Mengen an Treibholz und umgestürzter Bäume befänden und das Wasser trüb sei. Deshalb sei nichts anderes übrig geblieben, als das Verbot zu verhängen. Wann dieses wieder aufgehoben werden kann, soll auf der Internet-Startseite des Landratsamtes unter www.lra-toelz.de bekanntgegeben werden, heißt es von der Behörde.