16. April 2019, 21:58 Uhr Für Schäftlarner Schüler Busfahrplan verbessert

Für Schüler an weiterführenden Schulen ist der Busfahrplan von Neufahrn zur S-Bahnhaltestelle ungünstig gestaltet. Daher haben Eltern auf eigene Initiative eine Beförderung mit einem örtlichen Busunternehmen organisiert. Da vom nächsten Schuljahr die Kapazität des Busses nicht mehr ausreicht, hat sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Elterninitiative an das Landratsamt München gewandt. Der MVV hat nun mitgeteilt, dass ab dem 6. Mai ein zusätzlicher Bus um 7.02 Uhr von Neufahrn nach Hohenschäftlarn und um 13.48 Uhr von Hohenschäftlarn nach Neufahrn bereitgestellt wird.