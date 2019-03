20. März 2019, 22:05 Uhr Für rund 180 000 Euro Besserer Platz für Sport und Spiel

Gemeinde Kochel am See baut an der Grundschule aus

Die Errichtung eines neuen Allwetterplatzes im östlichen Teil des Schulhofes der Franz-Marc-Grundschule in Kochel am See hat begonnen. Dies teilt die Gemeinde mit. Der Platz soll Ende Mai fertiggestellt sein, die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich laut Gemeinde voraussichtlich auf 180 000 Euro. Der knapp 1700 Quadratmeter große Platz soll vom alten rauen Bodenbelag befreit werden. Damit sei eine Spezialfirma aus Memmingen, Schwaben, beauftragt worden. "Dann wird ein neuer Allwetterplatz mit 28 auf 20 Meter Größe gebaut, dessen Oberfläche aus einem Kunststoffbelag besteht und somit nicht mehr so schnell Verletzungen hervorruft", erklärt Bürgermeister Thomas Holz (CSU).

Auch die Diversität von Sportangeboten werde gefördert, indem der Platz zusätzlich mit üblichen Spielfeldlinien für Handball und Volleyball sowie mit einer Weitsprunggrube und zwei 50-Meter-Laufbahnen ausgestattet werde. "Auf die Fläche zwischen dem neuen Platz und dem Turnhallengebäude werden wir Betonpflaster einbauen, damit auch dieser Bereich beispielsweise für Ballspiele oder ähnliches genutzt werden kann", ergänzt der Bürgermeister.

Während der Bauphase könne es im Umkreis der Baustelle immer wieder zu Behinderungen oder Gefahrenstellen kommen. Die Gemeinde Kochel am See bittet daher die Schulkinder und die Nutzer der Turnhalle um erhöhte Vorsicht. Das ausführende Unternehmen sei bemüht, für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen.