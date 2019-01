9. Januar 2019, 21:52 Uhr Für Notfälle wappnen Eintägiger Erste-Hilfe-Kurs

Die Kenntnis über lebensrettende Maßnahmen ist wichtig, denn im Notfall entscheiden oft wenige Minuten über Leben und Tod, über vollständige Heilung oder bleibende Schäden. Deshalb vermitteln die Malteser am Samstag, 12. Januar, von 9 bis 16.30 Uhr in den neuen Räumen der Malteser (Rückgebäude), Untermarkt 17, Wissen und Können unter anderem über richtiges Verhalten am Unfallort, Notfallmeldung, Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit und Wiederbelebung. Anmeldung per Email an gertrud.huber@malteser.org oder telefonisch unter 08171/34791810. Der Kurs kostet 35 Euro und wird für die Betriebshelferausbildung und die Fahrerlaubnis (alle Klassen) anerkannt.