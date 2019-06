30. Juni 2019, 22:17 Uhr Für mehr Sicherheit Raus mit den Autos

Die Gemeinde Lenggries will den Verkehr im Ort beruhigen

Von Petra Schneider, Lenggries

Weniger Verkehr im Ort und mehr Sicherheit für Schulkinder: Diese Themen beschäftigen die Lenggrieser, wie die Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung im März gezeigt haben. Bürgermeister Werner Weindl (CSU) hatte versprochen, sich mit den Gründerinnen einer Anwohnerinitiative zusammenzusetzen, um über die von den Bürgern erarbeiteten Vorschläge zu diskutieren. Ein Gespräch mit Sabine Gerg und Sabine Mederle von der Anwohnerinitiative habe am 15. Mai stattgefunden, sagte Weindl vergangene Woche im Gemeinderat.

Ob eine Tempo-30-Beschränkung im gesamten Ortskern um Bahnhofs- und Marktstraße eingeführt werden kann, wie die Anwohner fordern, werde derzeit mit der Polizei abgeklärt. Einigkeit besteht aber bei der Forderung, den fließenden und ruhenden Verkehr im Ortszentrum stärker zu überwachen. Die vorgeschlagenen Querungshilfen, wie an der Schützenstraße, seien sinnvoll, könnten aber nur gebaut werden, wenn die dafür nötigen Flächen zur Verfügung stünden. "Sehr kritisch" in Bezug auf die Sicherheit von Fußgängern würden von Polizei und Landratsamt dagegen Zebrastreifen beurteilt, sagte Weindl. Ob der Verkehr in der Marktstraße durch den neuen Kindergarten im ehemaligen Gasthof Post zunimmt, wie die Anwohner befürchten, wolle man erst beobachten. "Wenn der neue Kindergarten in Betrieb ist, werden wir schauen, ob Handlungsbedarf besteht", sagte Weindl, der weitere Gespräche mit den Initiatorinnen ankündigte.

Ausführlich wurde im Gemeinderat ein Vorschlag von Stephan Bammer (FWG) diskutiert. Bammer regte an, der Geiersteinstraße den Status als Vorfahrtstraße zu nehmen und eine Rechts-vor-Links-Regelung einzuführen, um die Verkehrssicherheit im Bereich der Schule zu erhöhen. Nach Ansicht von Bammer würden Autofahrer dadurch gezwungen, "mehr aufzupassen". Bürgermeister Weindl erklärte, die Gemeinde habe diese Strategie bereits einige Male angewandt, etwa bei der Sonnleitenstraße - durchaus mit dem gewünschten Erfolg. "Das wirkt", sagte Weindl. An der Geiersteinstraße sieht der Bürgermeister eine entsprechende Änderung aber kritisch. Denn dann wären kleinere Zufahrtsstraßen wie etwa der Kyreinweg vorfahrtsberechtigt, die teils nur schlecht einsehbar seien. Zudem gelte rechts vor links auch für Radfahrer. "Wenn die vom Berg runterschießen, hätte ich Bedenken."

Auch Josef Wasensteiner (CSU) hält die derzeitige Regelung und mehr Kontrollen des bereits geltenden Tempo 30 für sinnvoller. Die Geiersteinstraße habe wegen ihrer Breite eine "gewissen Vorrang", sagte Wasensteiner. Und wenn Autos und landwirtschaftliche Fahrzeuge alle 20 Meter an einer Zufahrtsstraße abbremsen müssten, sei das für Sicherheit und Verkehrsfluss nicht förderlich. Dem pflichtete auch Günter Haubner (FWG) bei. Vorfahrtsberechtigte aus kleinen Nebenstraßen würden "immer in Habachtstellung" sein. Das Hauptproblem aber bleibe: "Den Verkehr müssen wir generell eindämmen", sagte Haubner.

Eine Möglichkeit sieht Weindl im Projekt "Ohne Auto zur Schule" des ADFC, das bereits in Icking erprobt worden sei. Die Polizei befürworte eine entsprechende Projektwoche, die Weindl nun auch den Lenggrieser Schulen vorschlagen will. Zudem sollen "Elterntaxis" und Schulbusse Kinder künftig noch mehr als bisher bereits unterhalb des Schulbergs aussteigen lassen, um den Verkehr an der Schule zu reduzieren.

Dass sich die Gemeinde zu wenig um die Schulwegsicherheit kümmere, wie in der Bürgerversammlung kritisiert worden war, wollte Weindl nicht stehen lassen. An der Schule habe es lange einen Arbeitskreis "Schulwegsicherheit" gegeben. Dieser sei aufgelöst worden, weil Schule und Eltern der Meinung gewesen seien, "den brauchen wir nicht mehr", erklärte der Bürgermeister.