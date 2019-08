Wikingermarkt am Walchensee

Am Walchensee dreht sich an diesem Wochenende wieder alles um das Zeitalter der Wikinger: In und rund um das Filmkulissendorf "Flake", das aus den Kinofilmen "Wickie und die starken Männer" und "Wickie auf großer Fahrt" bekannt ist, kann der Dorfalltag der Nordmänner von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, durch ein buntes Markttreiben miterlebt werden. Es gibt mittelalterliche Musik, Lagerleben, Gauklern, Geschichtenerzähler sowie Aktionen für Kinder und Erwachsene.

Wie die Gemeinde Kochel mitteilt, schmieden etwa 80 Lagerleute und Händler in Gewändern aus der Wikingerzeit Waffen, stellen Glasschmuck her, bauen schwere Rüstungen mit Kettenhemden und Helmen, spinnen Rohwolle und weben Stoff für ihre Kleider. Schaukämpfe lassen die rauen und abenteuerlichen Seiten des Wikingerzeitalters wieder aufleben. Als besonderer Höhepunkt liegt heuer ein echtes Wikingerschiff auf dem Walchensee, das bestaunt werden kann.

Der Wikingermarkt findet direkt am Seeufer im Filmkulissendorf Flake statt. ebenso auf der Surferwiese in Walchensee, Seestraße 1 - dieses Gelände liegt neben dem Café Bucherer. Parkplätze seien vorhanden, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde. Mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen Besucher den Markt mit der Deutschen Bahn über Tutzing nach Kochel und weiter mit dem RVO-Bus der Linie 9608 Kochel-Garmisch-Partenkirchen. Die Haltestelle heißt Walchensee-Herzogstandbahn.

Der Markt selbst ist am Samstag, 31. August, von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag, 1. September, von 10 bis 18 Uhr. Kinder unter 1,20 Metern Größe haben freien Eintritt, bis 16 Jahre - respektive "über Schwertmaß 1,20 Meter", wie die Gemeinde Kochel schreibt - zahlen vier Euro, Erwachsene fünf Euro Eintritt. Eine Kinder-Wochenendkarte kostet sechs Euro, eine Familienkarte für zwei Erwachsene und maximal vier Kinder 15 Euro. Erwachsene, die an beiden Tagen den Wikingermarkt besuchen wollen, können ebenfalls eine Wochenendkarte für acht Euro erwerben. Besucher, die sich dem Zeitalter der Wikinger entsprechend gekleidet haben, erhalten eine Ermäßigung beim Eintritt, genauso wie Senioren oder Besitzer einer Gästekarte. Sie zahlen für den Eintritt nur vier Euro.