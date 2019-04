5. April 2019, 21:42 Uhr Für jedes Alter Schnupperwoche in Tölzer Musikschule

Die Sing- und Musikschule Bad Tölz öffnet ihre Türen. Von Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April, sind interessierte Schüler und Eltern eingeladen, nachmittags Musikstunden in Instrumental-, Ergänzungs- und Ensemblefächern zu besuchen. 33 musikpädagogisch und künstlerisch qualifizierte Lehrkräfte unterrichten im Greiner-Kulturhaus eine Vielzahl von Instrumenten. Dazu besteht die Möglichkeit des Ensemblemusizierens sowie die Mitwirkung in diversen Orchestern oder beim Musiktheater. Insbesondere Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren und deren Eltern soll die Schnupperwoche die Möglichkeit bieten, ihr Wunschinstrument in der Praxis zu erleben. Terminabsprache mit dem Büro der Sing- und Musikschule unter Telefon 08041/70204.