24. März 2019, 21:55 Uhr Für Grundeigentümer und Interessierte Managementplan für die Loisach

Auftaktveranstaltung zum FFH-Gebiet im Landratsamt

Im Rahmen des europäischen Biotopverbunds Natura 2000 wurde die Loisach als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) ausgezeichnet. Nun soll nach den Naturschutzrichtlinien der EU für das FFH-Gebiet "Loisach" ein Managementplan aufgestellt werden, um die Vielfalt der natürlichen Lebensräume und der dort vorkommenden Tier und Pflanzen zu erhalten. Dazu gibt es nun eine Auftaktveranstaltung der Regierung von Oberbayern, der Forstverwaltung und der unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim. Sie findet am Mittwoch, 10. April, im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen, Professor-Max-Lange-Platz 1, in Bad Tölz statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Teilnehmen können nicht nur betroffene Grundeigentümer, sondern alle interessierten Bürger.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist das 196 Hektar große FFH-Gebiet um den Fluss sowohl ein wichtiger Bestandteil im oberbayerischen Natura-2000-Netz als auch von überregionaler Bedeutung. Dies habe die Meldung als FFH-Gebiet unterstrichen, für die vor allem das alpin geprägte Fließgewässer mit dem wichtigen Vorkommen der beiden Fischarten Huchen und Groppe entscheidend gewesen sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Managementplanung in den oberbayerischen Natura-2000-Gebieten ist die Regierung von Oberbayern als höhere Naturschutzbehörde federführend zuständig. Dabei wird für jedes Gebiet ein Gesprächsforum eingerichtet, in dem naturschutzfachliche, soziale, forst-, land- und wasserwirtschaftliche Belange eingebracht werden können. "Die Vertreter der Behörden möchten mit der Auftaktveranstaltung bereits vor der Erarbeitung des Managementplans mit allen Beteiligten in Kontakt treten und über die bevorstehenden Arbeitsschritte informieren", teilt das Landratsamt mit. Anregungen und Wünsche würden "zu einem späteren Zeitpunkt am Runden Tisch diskutiert und anschließend in den Managementplan einfließen".