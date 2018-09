16. September 2018, 22:04 Uhr Für Eltern und Kinder Geretsried lädt Neubürger ein

Wo ist der nächste Spielplatz? Wo finde ich Freunde und Gleichgesinnte oder Hilfe bei der Betreuung meiner Kinder? Antworten darauf bekommen Neugeborene respektive deren Eltern bei der Neubürgerversammlung der Stadt Geretsried. Sie findet am Freitag, 21. September, von 16 Uhr in der Mensa der Karl-Lederer-Grundschule, Johann-Bach-Straße 4, statt.

Im Anschluss an die Versammlung sind alle Kinder des Geburtsjahrgangs 2016 mit ihren Familien eingeladen, zusammen mit Bürgermeister Michael Müller (CSU) einen Baum zu pflanzen, der ihnen gewidmet ist. Die Kinder dürfen eigene Schaufeln mitbringen, um den Bürgermeister beim Einpflanzen tatkräftig zu unterstützen. Eine Anmeldung für beide Veranstaltungen ist nicht erforderlich.

Neben Bürgermeister Müller nehmen auch Sonja Frank (FW), Familienbeauftragte im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, und die Geretsrieder Stadtjugendpflegerin Christina Metz an der Neubürgerversammlung teil. Nach der Begrüßung durch Müller und Frank besteht von etwa 16.20 Uhr an die Möglichkeit für Fragen und zum persönlichen Gespräch mit allen Teilnehmern. Um 17.30 Uhr beginnt die Baumpflanzaktion. Treffpunkt ist an der Station des Bewegungsparcours an der Tattenkofener Straße. Von 17.40 Uhr an wird gepflanzt. Ende ist gegen 18.15 Uhr.