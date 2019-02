24. Februar 2019, 21:55 Uhr Für Eltern Anmeldetag in Eglinger Kindergärten

Wer seinen Nachwuchs im September in eine der Kindertagesstätten der Gemeinde Egling geben möchte, kann zur Anmeldung am Mittwoch, 27. Februar, 14 bis 16 Uhr, in die gewünschte Einrichtung kommen. Dabei besteht auch die Gelegenheit, jeweils die Räume und das pädagogische Konzept kennen zu lernen. In der Gemeinde gibt es die Kinderkrippe und den Kindergarten Egling, Wolfratshauser Straße 26 in Egling; den Kindergarten Deining, Alter Flößerweg 5 in Deining; den Kindergarten Endlhausen, Dietramszeller Straße 4 in Endlhausen; den Kindergarten Neufahrn, Kapellenweg 3 in Neufahrn; sowie den kirchlicher Kindergarten St. Peter und Paul, Gräfin-Justitia-Str. 7a in Thanning, Anmeldeschluss ist am 22. März. Weitere Informationen unter www.egling.de