Faschingsmarkt in Bad Heilbrunn

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tournee und macht am Samstag, 11. Januar, auch Station in Bad Heilbrunn - und zwar von 10 bis 13 Uhr am Pfarrheim St. Kilian. Gemeinsam mit dem Katholischen Frauenbund Bad Heilbrunn lädt die Hilfsorganisation zum siebten Mal zum Benefizverkauf ein. "Vom Polizei- und Clownskostüm über die Federboa bis hin zu glitzernden Abendkleidern und besonderen indischen Kleidern finden große und kleine Faschingsfreunde eine Auswahl von mehr als 2000 Kostümen und dazu passende Accessoires zu jedem Thema", stellt Organisatorin Karin Stippler das Angebot vor. Kunden schonten durch den Kauf Ressourcen und den Geldbeutel, zugleich spendeten sie zugunsten eines Entwicklungsprojektes im Südsudan.