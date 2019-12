Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat am Mittwoch in der Münchner Residenz 20 Bäckereien aus Bayern mit dem Staatsehrenpreis für das Bayerische Bäckerhandwerk ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist auch die Büttner-Spezialitätenbäckerei aus Bad Tölz. "Ihr Handwerk ist gelebte Tradition und steht für beste Qualität", sagte die Ministerin in ihrer Laudatio. Die Bäckereien leisteten zum Ruf Bayerns als Genussland einen unverzichtbaren Beitrag, so Kaniber. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 338 Betriebe aus 47 Innungen für den Staatsehrenpreis beworben. Grundlage für die begehrte Auszeichnung, die heuer bereits zum 19. Mal vergeben wurde, sind die Ergebnisse der Bäcker bei den jährlichen Brotprüfungen.