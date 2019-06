13. Juni 2019, 22:16 Uhr Für Dreharbeiten Komparsen mit Tölzer Dialekt gesucht

Spaziergängern ist es vielleicht schon aufgefallen: Bad Tölz ist in diesen Tagen wieder Filmkulisse. Noch bis Ende des Monats laufen an wechselnden Orten im Stadtgebiet erneut Dreharbeiten zur ZDF-Serie "Tonio & Julia". Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Derzeit werden die Folgen sieben ("Nesthocker") und acht ("Der perfekte Mann") gedreht. Nach einer Sommerpause geht es dann zwischen 7. August und 7. Oktober 2019 weiter mit den Folgen neun und zehn. Gedreht wurde der Stadt zufolge bislang rund um die Arzbacher Straße. In dieser Woche ging es weiter im Bereich Säggasse (Basis Parkplatz Kolbergarten). Laut Planung zog der Tross danach weiter in die Kohlstatt- und Gartenstraße (Basis Parkplatz Stadtwerke). Von Dienstag, 18. Juni, an wird die Basis voraussichtlich am Parkplatz Schloßplatz sein und in der Bairawieser Straße gedreht. Zum Schluss wird laut Meldung rund um den Gasthof Zantl, die Ellbachzeile und die Marktstraße gedreht (26. bis 28. Juni, Basis Peter-Freisl-Straße). "Da eine Filmproduktion von vielen Einflüssen abhängig ist, können sich die einzelnen Drehtermine noch verschieben", heißt es seitens der Stadt. Auch ließen sich kurzzeitige Behinderungen für den Verkehr nicht immer ausschließen. Die Produktionsfirma bemühe sich jedoch, die Störungen auf ein Minimum zu reduzieren. "Vielleicht ist ein gesperrter Fußweg auch einmal eine Chance, einen Blick auf die Schauspieler Oona Devi Liebich (Julia) und Maximilian Grill (Tonio) zusammen mit ihrem Team zu erhaschen?", heißt es in der Meldung.

Interessierte haben zudem die Chance, als Komparsen mitzuwirken: Gesucht werden vor allem Damen und Herren, die den Tölzer Dialekt beherrschen. Bewerbungen werden erbeten unter www.casting-glocker.de.