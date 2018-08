21. August 2018, 21:50 Uhr Für die Umwelt Spaß am Klimaschutz

Penzberg kürt die Gewinner der Aktion "Stadtradeln"

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg

Es soll ein aktiver Beitrag für den Klimaschutz sein. Aber in erster Linie ist das "Stadtradeln" eines: nämlich ein großer Spaß. Die Stadt Penzberg nahm auch dieses Jahr wieder an der Kampagne des Klima-Bündnisses, eines Netzwerks europäischer Kommunen, teil. Insgesamt kamen im Aktionszeitraum vom 1. bis 21. Juli knapp 23 000 Kilometer zusammen. Das entspricht einer Einsparung von 3,2 Tonnen Kohlendioxid.

77 Teilnehmer in neun Teams traten in die Pedale. Sieger ist das Team der Firma EMT Penzberg/Iffeldorf mit 6303 Kilometern. Platz zwei belegen all jene Radler, die sozusagen als Einzelstreiter in einem "offenen Team" zusammengefasst wurden, mit gut 5000 Kilometern. Die Bronzemedaille holten die Mitarbeiter der Penzberger Stadtbücherei mit 3560 Kilometern.

Ganz anders schaut es bei den gefahrenen Kilometern pro Teilnehmer aus. Da liegt das Team Bücherei an der Spitze mit 593 Kilometern pro Radfahrer. Auf Platz zwei landete die Penzberger Stadtverwaltung (knapp 388 Kilometer pro Teilnehmer), gefolgt vom "offenen Team" mit 313 Kilometern je Radler.

Bürgermeisterin Elke Zehetner nannte die Aktion am Dienstag bei der Ehrung der Sieger auf dem Stadtplatz einen Beitrag, den Verkehrslärm in Penzberg zu verringern. Denn der hat ordentlich zugenommen, seitdem Tausende Fahrzeuge mehr pro Tag durch die Innenstadt rollen wegen der Sperrung der Bundesstraße 472. Glücklich sei sie, dass keinem Radfahrer etwas bei dem derzeitigen Gedränge auf Penzbergs Straßen passiert sei. Allerdings, so schränkte die Bürgermeisterin ein, gebe es noch "sehr viel Luft nach oben", was die Teilnehmer am Stadtradeln betreffe. Bei der ersten derartigen Veranstaltung 2015 hatten sich noch 230 Personen aufs Rad geschwungen. "Aber jeder gefahrene Kilometer ist ein guter Kilometer", sagte Zehetner.

Für die Gewinner, die auf den Stadtplatz gekommen waren, gab es zum Dank je eine Flasche alkoholfreies Radler, einen Energyriegel, einen Sattelschoner, eine Rad- und Wanderkarte rund um die nahe gelegenen Seen und eine Urkunde.

Das nächste Mal wolle man wieder an der Kampagne teilnehmen, betonte Zehetner. Dann hoffentlich mit mehr Radbegeisterten.