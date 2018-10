19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Für Angehörige Trauern in der Gruppe

Die Trauergruppe Waldram trifft sich am Dienstag, 23. Oktober, im Katholischen Pfarrheim Waldram, Steinstraße 24. Seit 15 Jahren unterstützt die Gruppe Menschen in ihrem Prozess der Trauer - durch Dasein, Mitschweigen und Zuhören bei der Bewältigung von Verlusterfahrungen durch Tod von nahen Menschen. Dabei haben die Betroffenen oft die Erfahrung gemacht, wie gut es tut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. In der offenen Trauergruppe sind Männer und Frauen jeden Alters willkommen. Für Rückfragen stehen Elisabeth Mayrhofer, Telefon 08171/76519 und Bernhard Pletschacher, Telefon 08171 26251, zur Verfügung.