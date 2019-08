7. August 2019, 21:44 Uhr Für 190 Haushalte in Dietramszell Telekom baut Glasfasernetz aus

Die Telekom baut ihr Netz in Dietramszell aus. Nach der Fertigstellung können rund 190 Haushalte Anschlüsse mit Tempo von 100 Megabit pro Sekunde bis zu 1 Gigabit pro Sekunde nutzen. Die Telekom wird dafür rund 30 Kilometer Glasfaser neu verlegen. "Die Ansprüche der Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig", sagt Bürgermeisterin Leni Gröbmaier (Bürgerliste Dietramszell). Bandbreite sei heute so wichtig wie Wasser und Strom. Bis das schnelle Internet verfügbar ist, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Die Telekom muss zunächst alle nötigen Baugenehmigungen einholen. Bei einigen Gebäuden endet das Glasfaserkabel auch nicht wie gewöhnlich im Verteilerkasten am Straßenrand, das Kabel wird direkt ins Haus verlegt. Doch auch dafür muss die Telekom bei den Hauseigentümern erst noch das Einverständnis einholen.