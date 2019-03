4. März 2019, 22:00 Uhr Fühlte sich provoziert 39-Jährige würgt 19-Jährige

"Deutliche Würgemale und Schürfwunden am Hals" stellten Ärzte am Sonntag bei einer 19-jährigen Bad Heilbrunnerin fest, nachdem diese in einen Streit mit einer 39-jährigen Frau aus Benediktbeuern geraten ist. Laut Polizei ist die 39-Jährige ohne erkennbaren Grund in einer Gaststätte in Bichl auf die 19-Jährige losgegangen. Die Angreiferin fühlte sich offenbar von der Jüngeren provoziert. Sie packte sie am Hals, würgte sie und drückte diese zu Boden. Ein 20-Jähriger Mann aus Benediktbeuern sei der Verletzten zu Hilfe gekommen. Die Benediktbeurerin habe daraufhin nach der jungen Frau getreten.