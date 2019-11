Sportkindergarten in Münsing

Der Judoverein Ammerland-Münsing hat vom kommenden Jahr an ein neues Angebot im Programm, nämlich einen Sportkindergarten. Es gehe dabei gar nicht viel um Judo, teilt der Verein mit. Mit dem Sportkindergarten möchte der Verein sein Angebot auf Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter (ab etwa 5 Jahren) ausdehnen und den Spaß an der Bewegung früh fördern. Dabei stehen Kletterparcours, Rollen und Tollen auf der Matte und ein paar wenige, ausgewählte Judoübungen aus dem Bereich der Fallschule im Mittelpunkt. (Stoff-)Waschbär Tori begleitet als Maskottchen die Aktion.

"Judo ist eine der ganz wenigen Sportarten, die von einem Pädagogen entwickelt wurde. Jigoro Kano wollte Effizienz in der Bewegung und im Geist vermitteln", berichtet Vorstand Andreas Schaubmar. "Zwei Trainer sorgen dafür, dass die kleinen Sportler viele wichtige Dinge spielerisch üben, die ihnen helfen werden, in Schule und Verein Freude am Sport zu erleben. Gleichgewicht, Koordination und Selbstbewusstsein werden gestärkt.

Der Sportkindergarten soll am 10. Januar 2020 starten. Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage (www.jvam.de) möglich. Zudem ist der Verein telefonisch oder über Whatsapp unter 0174/8470894 erreichbar.