27. September 2018, 22:14 Uhr Fritz Haugg Mehr Transparenz

FDP

Die Fragen 1. Wie kann im Landkreis die Balance zwischen dem immer stärker werdenden Siedlungsdruck im Großraum München und dem ländlichen Charakter des Oberlands gewahrt werden? 2. Sollen die Geburtsabteilungen im Landkreis weiter zentralisiert werden, auf dem aktuellen Stand gehalten oder wieder dezentralisiert werden und wenn ja, wo und wie? 3. Die S-Bahn bis Geretsried soll frühestens 2028 fahren. Welche anderen Verkehrskonzepte wären zwischen Icking und Lenggries nötig? 4. Muss/soll/kann die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, was ist das Ziel? 5. Wie kann die Landwirtschaft naturverträglicher und tiergerechter werden? 6. Was sind die größten Probleme im Landkreis aus Ihrer Sicht (die größten Herausforderungen), und wie sollen sie behoben werden?

1) Im Vergleich der Regionen belegt der Landkreis einen der ersten Plätze im Bereich Natur und Gesundheit. Dieses gilt es für kommende Generationen zu bewahren, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Wir brauchen eine bessere Vernetzung mit anderen Regionen.

Fritz Haugg hat eine Marketingagentur für Erfinder. (Foto: Harry Wolfsbauer)

2) Gut, dass das Krankenhaus in Wolfratshausen gestärkt wurde. Dies ist aber keine Lösung für den südlichen Landkreis. Es muss einen besseren finanziellen Ausgleich für die ländlichen Geburtsstationen geben, damit die Wege nicht zu lang werden.

3) Ein attraktiver ÖPNV ist ein wichtiges Instrument, will man den Durchgangsverkehr in Gemeinden vermeiden. Eine bessere Verbindungen auch innerhalb des Landkreises und zu den anderen Mittelzentren, wie STA und WM nötig.

4) Die Versorgung mit ausreichend Netzkapazität ist wichtig, damit sich mittelständische Betriebe in der Region halten, bzw. ansiedeln können. Können die Menschen auch am Wohnort arbeiten, müssen sie nicht pendeln, dies verringert den Verkehrsdruck. Wichtig: mehr Medienkompetenz für unsere Kinder in den Schulen.

5) Wir müssen die klein- und mittelständischen bäuerlichen Familienbetriebe und erhalten, denn gerade sie sind wichtig für den Erhalt unserer Kulturlandschaft. Der Verbraucher braucht eine größere Transparenz, nur so kann er nach Qualität und nicht nach Preis entscheiden.

6) Das größte Problem ist der Verkehr. Es muss der ÖPNV gestärkt und es müssen moderne Mobilitätskonzepte gefunden werden, auch mit Hilfe der Bürger. Der Erhalt der Versorgung im ländlichen Raum mit Ärzten, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten, sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen ist gerade für die Senioren, aber auch für die Jugendliche von großer Bedeutung, denn beide sind weniger mobil.