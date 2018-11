1. November 2018, 21:46 Uhr Frisbees, Fußbälle, Hula-Hoop-Reifen Mit Spiel, Spaß und Sport

Die Grundschule Reichersbeuern nimmt als eine von 360 bayerischen Schulen an der Kampagne "fit4future" teil. Durch mehr Bewegung und gesunde Ernährung soll die Gesundheit der Kinder gefödert werden. Olympiasiegerin Natalie Geisenberger steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite

Von David Holzapfel, Reichersbeuern

Bunte Frisbees segeln durch die Luft. Fußbälle, Hula-Hoop-Reifen und Springseile liegen auf dem Boden der Turnhalle verstreut. Die Schüler der Grundschule Reichersbeuern hatten sichtlich Spaß an ihren neuen Sportgeräten, die ihnen kürzlich mit prominenter Unterstützung übergeben wurden.

"fit4future" heißt die von "DAK-Gesundheit" und der "Cleven-Stiftung" 2016 gemeinsam ins Leben gerufene Kampagne für Gesundheitsförderung an Schulen, die einem Trend entgegensteuern möchte: Einer Studie zufolge leiden immer mehr Kinder bereits im Grundschulalter an gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Bewegungsdefizit. Konzentrationsschwäche oder psychosomatische Beschwerden sind nur einige der daraus resultierenden Folgen.

Gemeinsam mit der TU München entwickelt, umfasst das Programm "fit4future" vier Module. Im Fokus stehen unter anderem mehr Bewegung, gesunde Ernährung und eine stressfreie, positive Lernatmosphäre. Teilnehmende Schulen werden in diesen Kernthemen drei Jahre lang von Experten der Initiative begleitet und gecoacht. Bundesweit nehmen bereits knapp 600 000 Kinder, verteilt auf 2000 Grund- und Förderschulen, teil, in Bayern sind es neben der Grundschule Reichersbeuern knapp 360 Schulen und Einrichtungen.

Dabei kann die Initiative auf prominente Unterstützung zählen: Natalie Geisenberger, vierfache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Rennrodeln, fungiert als bayerische Botschafterin des Programms. "Mit neun Jahren habe ich mit dem Sport angefangen, dabei hat mich mein Vater ganz besonders unterstützt", erzählte die 30-jährige den Reichersbeurer Schülern. Geisenberger wolle, wie früher ihr Vater für sie, als Ratgeberin und Motivatorin der Kinder agieren. Weitere namhafte Botschafter der Initiative sind unter anderem der Skirennläufer Felix Neureuther und Fußball-Profi Holger Badstuber.

Zusammen mit dem Geschäftsführer der Cleven-Stiftung, Malte Heinemann, übergab Geisenberger in einem ersten Schritt eine große Spieltonne an die Leiterin der Grundschule Reichersbeuern, Heidi Dodenhöft. Die Tonne wird in den Sport- und Pausenstunden der Schule zum Einsatz kommen. Im Anschluss stand für die Schüler noch eine Sportstunde mit der Rennrodlerin auf dem Programm, in der die neuen Spiel- und Sportgeräte ausgiebig getestet wurden. "Es ist wichtig, dass jeder von euch genau die Sportart findet, die ihm am meisten Spaß macht", gab Geisenberger schließlich den Schülern mit auf den Weg.