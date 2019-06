23. Juni 2019, 22:24 Uhr Freizeittipp Vom See zur See

Vom Chiemsee zur Ostsee mit dem Fahrrad - ein Diavortrag bei der Volkshochschule Bad Tölz im Kleinen Kursaal

Vom Chiemsee zur Ostsee mit dem Fahrrad: Dies ist die Route, über die am Dienstag, 25. Juni, von 19.30 Uhr an in einem Diavortrag bei der Volkshochschule Bad Tölz im Kleinen Kursaal berichtet wird. Der Alpenrand mit den berühmten Seen präsentiert sich äußerst fotogen. Durch die Oberpfalz und Oberfranken geht's weiter ins Vogtland, übers Erzgebirge und den Elberadweg bis zum Spreewald. Ein Höhepunkt ist die Erkundung der Gewässer um Berlin und Potsdam mit einem Hausboot. Die Ostsee wird durch die Mecklenburgische Seenplatte erreicht.