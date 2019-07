21. Juli 2019, 21:58 Uhr Freizeit-Tipp Paddeln auf dem See

Auf dem Kochelsee können Kinder im Rahmen eines Kurses die Trendsportart Stand-Up-Paddling kennen lernen

Im Stehen auf einem Surfbrett zu paddeln wird von Sommer zu Sommer immer beliebter. Auf dem Kochelsee können nun Kinder die Trendsportart Stand-Up-Paddling (SUP) kennen- und genießen lernen - bei einem Kurs des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) Benediktbeuern am Dienstag, 30. Juli. Von 10 bis 15 Uhr führt der Erlebnispädagoge Florian Schuster angehende Wassersportler ab 10 Jahren in das Sportgerät ein. Der Kurs kostet 39 Euro, Teilnehmer müssen schwimmen können. Voranmeldung bis Montag, 29. Juli, beim ZUK, www.zuk-bb.de.